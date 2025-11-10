پخش زنده
نخستین نشست ملی مسئولان قدمگاهها و منزلگاههای رضوی در بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نخستین نشست ملی مسئولان قدمگاهها و منزلگاههای رضوی با حضور مدیرعامل بنیاد بینالمللی امام رضا (ع)، جمعی از مسئولان فرهنگی کشور و خادمان فرهنگ رضوی در بافق یزد برگزار شد؛ در این نشست پیشنهاد شد روز ورود امام رضا (ع) به بافق به عنوان «روز بافق» در تقویم نامگذاری شود.
در این نشست که به میزبانی فعالترین قدمگاه رضوی استان یزد برگزار شد، فرشید فلاح مدیرعامل بنیاد بینالمللی امام رضا (ع) با بیان اینکه یزد، در عرصه فرهنگ و معنویت «سرآمد کشور» است، گفت: انتخاب بافق به عنوان میزبان این رویداد ملی نشاندهنده جایگاه ویژه این دیار در نشر فرهنگ اهلبیت (ع) است.
وی، هدف بنیاد را «پیوند دادن فعالیتهای مردمی و فرهنگی در کشور» عنوان کرد و افزود: «میخواهیم تلاشهای خادمان رضوی همچون دانههای تسبیح به هم متصل شود و الگویی کارآمد برای ترویج معارف امام رضا (ع) شکل بگیرد.»
فلاح با اشاره به همکاری آستان قدس رضوی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، وزارت علوم و استانداری خراسان رضوی در مأموریتهای بنیاد، از سامانه «پنجره هشت» به عنوان بستر پشتیبانی محتوایی نام برد و گفت: «آمادهایم متناسب با هر قدمگاه، محتوای اختصاصی طراحی کنیم.» وی همچنین از پیگیری برای برگزاری نشست استانداران مسیر جاده ولایت خبر داد و تأکید کرد: «میخواهیم مردمی بودن این جریان فرهنگی حفظ شود و از دولتی شدن آن جلوگیری کنیم.»
حجتالاسلام دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد نیز با بیان اینکه مسیر عبور امام رضا (ع) از استان یزد شامل چندین قدمگاه است، گفت: «از قدمگاه ابرکوه آغاز ورود آن حضرت به یزد روایت میشود و تا بافق، به عنوان فعالترین قدمگاه رضوی استان یزد امتداد دارد.» وی از حمایت این اداره کل از رویدادهای رضوی در قالب جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) خبر داد و اعلام کرد جشنواره فیلم «رضوان» با محوریت امامت و ولایت در یزد برگزار میشود.
در ادامه حجتالاسلام حسینی امام جمعه بافق با اشاره به سابقه ارادت مردم این شهر به امام رضا (ع) اظهار کرد: «امیدواریم روز ورود امام رضا (ع) به بافق به عنوان روز بافق در تقویم فرهنگی کشور ثبت شود.»
همچنین حجتالاسلام طباطبایی مدیر مؤسسه فرهنگی ـ مذهبی بیتالرضای بافق گفت: طی ۳۲ سال گذشته حرکت کاروان پیاده «جاده ولایت» از بافق تا مشهد بهطور مستمر انجام شده و برگزاری این نشست در بافق تأییدی بر حرکت امامرضایی مردم این منطقه است.
در پایان این نشست از خادمان فرهنگ رضوی و فعالان فرهنگی یزد تجلیل شد.
تاکنون بیش از ۱۰۰ قدمگاه رضوی در کشور شناسایی شده که هر یک بهعنوان نشانهای از مسیر ولایت، یادآور حضور و برکت امام هشتم (ع) در شهرها و مناطق گوناگون ایران اسلامی است.