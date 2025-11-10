پخش زنده
استانداری تهران دیشب در اولین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، با اعلام منع فروش طرح ترافیک در پایتخت اعلام کرد: فعالیت تولید معادن شن و ماسه و فعالیتهای ورزشی مدارس در ۱۰ شهرستان استان تهران برای ۴۸ ساعت ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، «بر اساس این گزارش و با توجه به هشدار سطح زرد پایداری جوی و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان تهران، به منظور حفظ سلامت مردم و کاهش مواجهه گروههای حساس و پرخطر، موارد مشروحه ذیل، جهت اجرا از دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ به مدت ۴۸ ساعت مصوب شده است.
طبق این مصوبه مقرر شد، فعالیتهای ورزشی مدارس شهرستانهای اسلامشهر، ری، بهارستان، رباط کریم، پاکدشت، شهریار، قرچک، پیشوا، دماوند، ورامین در فضای باز از دوشنبه ۱۹ آبان مورخ به مدت ۴۸ ساعت ممنوع شود.
همچنین کارمندانی که دارای بیماریهای زمینهای، تنفسی، قلبی و بانوان دارای کودک خردسال هستند، میتوانند با ارائه مستندات و هماهنگی مدیر مربوطه از دوشنبه به مدت ۴۸ ساعت در شهرستانهای اسلامشهر، ری، بهارستان، رباط کریم، پاکدشت، شهریار، قرچک، پیشوا، دماوند، ورامین از دورکاری استفاده کنند.
لازم به ذکر است که طبق مصوبه مذکور، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران از امروز به مدت ۴۸ ساعت ممنوع میشود.
شایان ذکر است به مدت ۴۸ ساعت، فعالیت تولید معادن شن و ماسه واقع در شهرستانهای اسلامشهر، ری، بهارستان، رباط کریم، پاکدشت، شهریار، قرچک، پیشوا، دماوند، ورامین متوقف و هرگونه خرید و فروش و حمل و نقل، صرفا با آب پاشی راههای دسترسی و معابر توسط پساب امکان پذیر خواهد بود.
قابل توجه است که دستگاههایی که کارکنان آنها مکلف به فعالیت در فضای باز میباشند موظفند نسبت به تامین تجهیزات حفاظتی و خود مراقبتی کارکنان اقدام کنند.
همچنین شهرداریها و اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای موظف به جلوگیری از روشن ماندن اتوبوسها و مینی بوسها در پایانههای مسافربری و تردد وسایل حمل و نقل عمومی که آلایندگی قابل رویت دارند (مینی بوس، اتوبوس، ون وتاکسی) از محل توقف گاه اتوبوسهای شرکت واحد و پایانههای مسافربری هستند.
بر اساس این مصوبه پلیس راهور تهران بزرگ، پلیس راهور غرب، پلیس راهور شرق موظف است از امروز به مدت ۴۸ ساعت از تردد موتور سیکلتها و خودروهای دودزا جلوگیری به عمل آورد، همچنین پایگاههای سیار فوریتهای پزشکی اعم از اورژانس ضمن آمادگی کامل برای ارائه خدمات در مناطق پرتردد شهر، به مدت ۴۸ ساعت جانمایی شوند.
طبق این مصوبه استفاده از ماسکهای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط آحاد مردم و به ویژه گروههای حساس (کودکان، افراد سالمند، بیماران قلب و تنفسی، زنان باردار و ...)، شاغلین پلیس راهور و شهرداریها که بیشترین مواجهه با آلودگی هوا و حضور در فضای باز دارند، از روز دوشنبه م به مدت ۴۸ ساعت ضرورت دارد.
در این مصوبه آمده است، اطلاع رسانی لازم، توصیهها و جلب همکاری و مشارکت عمومی در خصوص پرهیز از اقدامات منجر به آلودگی هوا، رعایت نکات بهداشتی ویژه شرایط اضطرار آلودگی هوا و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و پرهیز از سفرهای غیر ضروری و نظایر آن، توسط سازمان صدا و سیما و جلوگیری از پسماند سوزی و سوزاندن شاخ و برگ درختان در محدوده شهرداریها و بخشداریهای استان و شهرداریهای مناطق ۲۲ گانه تهران و حریم شهرها و خارج از حریم شهرها، انجام و اطلاع رسانی لازم در این خصوص از طریق فرمانداریها و شهرداریها در حوزه استحفاظی شهرستانها صورت پذیرد.
براساس گزارش استانداری تهران، طبق مصوبه مذکور تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای آلاینده و همچنین سوخت مصرفی نیروگاهها و واحدهای تولیدی و صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان الزامی و کلیه دستگاهها مکلف هستند گزارش اقدامات را به صورت مکتوب به همراه مستندات پس از پایان شرایط اضطرار به استانداری ودبیرخانه اعلام کنند.