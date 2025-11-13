پخش زنده
امروز: -
تاکنون هزار و ۵۰۰ هکتار زمین مناسب برای واگذاری به سرمایه گذاران در استان زنجان شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، تاکنون هزار و ۵۰۰ هکتار زمین مناسب برای واگذاری به سرمایه گذاران در سطح استان شناسایی شده است.
معظمی افزود: تاکنون ظرفیت تولیدی بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان تصویب شده که بخشی از آن در مرحله اجرا و بخشی دیگر در مرحله طراحی قرار دارد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: در راستای تحقق سیاستهای کلان دولت چهاردهم مبنی بر تأمین برق مطمئن و پایدار، استان زنجان گامهای مؤثری در توسعه انرژی خورشیدی برداشته است که نتایج برخی اقدامات تا پایان سال جاری و برخی نیز در سالهای آتی مشاهده خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین دستاوردهای استان، راهاندازی مرکز جذب سرمایهگذاری انرژی خورشیدی در زنجان است که با همکاری شرکت برق منطقهای ایجاد شده و بهعنوان یکی از مراکز پیشتاز کشور شناخته میشود.
معظمی اظهار کرد: این مرکز با هدف تسهیل فرآیندهای اداری و ارتباط مؤثر با دستگاههای اجرایی، بستری برخط برای پیگیری مسائل و مشکلات سرمایهگذاران فراهم کرده است.
وی افزود: این اقدام موجب تسریع در صدور مجوزها و افزایش بهرهوری در فرآیندهای سرمایهگذاری شده و استان زنجان را در زمینه صدور پروانههای بهرهبرداری نیروگاههای خورشیدی در زمره استانهای برتر کشور قرار داده است.
معظمی به برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور اشاره کرد و گفت: این مهم که در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۴ به تصویب هیات دولت رسیده، توسعه اقتصاد سبز و صنعت کمکربن را بهعنوان محور اصلی خود معرفی کرده است.
وی ادامه داد: در این برنامه، توسعه نیروگاههای خورشیدی و ترویج انرژیهای پاک از جمله بندهای کلیدی هستند که استان زنجان با اقدامات خود در این زمینه همراستا با اهداف ملی حرکت میکند.