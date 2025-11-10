پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛هومن قلیزاد، فرمانده یگان حفاظت از اراضی جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه، از اجرای موفق ۱۲ مورد قلع و قمع ساختوسازهای غیرمجاز موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی در روستاهای علیبیگلو، ساریبیگلو و خالدآباد خبر داد.
قلیزاد با اعلام اینکه این عملیات در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۴ و با حضور نماینده دادستانی نوشینشهر انجام شده است، اظهار داشت:در این عملیات، مجموعاً ۱۸ هزار مترمربع از اراضی ارزشمند کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.
وی تأکید کرد که یگان حفاظت با جدیت و بدون اغماض با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد خواهد کرد:حفظ اراضی کشاورزی، حفظ امنیت غذایی کشور است. هیچگونه تصرف و ساختوساز غیرقانونی در اراضی زراعی و باغی تحمل نخواهد شد و اقدامات نظارتی با قوت ادامه خواهد داشت.
قلیزاد همچنین از همکاری دستگاه قضایی، بخشداریها و دهیاران در اجرای این احکام قدردانی کرده و خواستار هوشیاری مالکان اراضی در برابر سودجویان شد.