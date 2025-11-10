استاندار فارس در بازگشت از سفر سه روزه به کشور ازبکستان از فراهم شدن زمینه‌های همکاری اقتصادی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، پزشکی و گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آقای امیری افزود: دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم ازبکستان، امضای توافق نامه‌های همکاری و معرفی دو طرفه ظرفیت‌ها و بستر‌های موجود در ازبکستان و فارس برای همکاری دوجانبه، بازدید از منطقه آزاد در دو استان تاشکند و سرخان دریا از مهمترین برنامه‌های سفر به ازبکستان بود.

وی افزود:در این سفر ضمن معرفی ظرفیت‌های بخش آی تی، کشاورزی، نساجی، صنعت ساختمانی، میراث فرهنگی و پزشکی و درمانی، توسعه مراودات دو جانبه مورد تاکید قرار گرفت.

به گفته امیری، تشکیل کمیته مشترک اقتصادی به ریاست معاونان اقتصادی استانداری فارس در استان سرخان دریا به منظور بررسی زمینه‌های همکاری، ارائه و شناخت نیازمندی‌های ازبکستان در دستور کار قرار گرفت.

استاندار فارس در ادامه گفت: در زمینه صادرات غیر نفتی، مقرر شد تامین کالا‌های اساسی ساختمانی، مثل کاشی، سرامیک، سیمان، محصولات فولادی و سنگ برای صادرات به ازبکستان در دستور کار قرار بگیرد.

وی همچنین در ادامه از ایجاد بستر‌های صادراتی محصولات های تک ، تجهیزات انتقال انرژی و تجهیزات الکترونیکی، رنگ، رزین، حلال چسب و چسب چوب به عنوان نیاز‌های معرفی شده ازبکستان اشاره کرد.

استاندار فارس همچنین از ظرفیت فارس در شرکت‌های خصوصی استان در تامین و تولید تجهیزات خودرویی و خودرو‌های سنگین و زمینه صادراتی در این بخش خبر داد.