نرخ بیکاری در شهرستان اردستان از ۷ و ۸ دهم درصد به ۶ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار اردستان در کارگروه اشتغال اردستان گفت: این شهرستان با وجود وضعیت مناسب آماری در اشتغال، با کمبود نیروی کار به‌ویژه نیروی متخصص مواجه است و اغلب نیروی مورد نیاز از شهر‌های دیگر تأمین می‌شود.

محسن حیدری افزود: همه شغل‌ها محدود به نگهبانی و پشت‌میزنشینی نیست و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و آموزش تخصص‌های مورد نیاز صنعت، از مهاجرت جوانان جلوگیری کرد.

وی همچنین به جذب بیشتر کارجویان در بخش صنایع و معادن تاکید کرد و گفت: مرکز فنی و حرفه‌ای باید آموزش‌های تخصصی خود را بر اساس نیاز صنایع ارائه دهد.

فرماندار اردستان با بیان اینکه در سال جاری ۸۲ پروانه مشاغل خانگی برای دریافت تسهیلات و ایجاد کسب و کار خرد صادر شده است، افزود: ۳۴ نفر به صورت مستقل و پشتیبان به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند