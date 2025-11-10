پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، استان زنجان میزبان مجموعهای از برنامههای علمی و آموزشی با هدف ترویج علم در میان کودکان و نوجوانان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛همزمان با هفته جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، استان زنجان میزبان مجموعهای از برنامههای علمی و ترویجی با هدف ارتقای آگاهی عمومی و تقویت روحیه علمی در میان کودکان و نوجوانان شد.
این برنامهها در قالب ویژهبرنامههای کانون علوم و فناوریهای نوین ایران (کافنا) و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان، انجمن ترویج علم ایران، پژوهشگاه رویان و ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد.
در روز دوشنبه ۱۹ آبان، برنامههایی با محور آشنایی با فناوریهای نوین از جمله کارگاههای هوافضا، فعالیتهای گروه نانو و میکرو کافنا و قصهگویی علمی در مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری زنجان اجرا شد. این برنامهها با هدف ایجاد فرصتهای برابر یادگیری و آشنایی نسل جوان با مفاهیم علمی طراحی شدهاند.
همچنین، خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان نیز با برگزاری نشستهای تخصصی، نمایشگاههای علمی و فعالیتهای تعاملی، نقش فعالی در این هفته ایفا کرد.
برگزارکنندگان این رویدادها تأکید کردند که هدف اصلی، تحقق عدالت آموزشی، پرورش نسل خلاق و پرسشگر و تقویت پیوند میان علم و جامعه است.
ویژهبرنامههای هفته ترویج علم از ۱۸ تا ۲۱ آبان برگزار میشود.