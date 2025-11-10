به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محل محور در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید محمد موسوی گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر با رویکرد امنیت محله محور در سطح شهرستان کهگیلویه به مرحله اجرا در آمد.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه در این طرح تعدای از خرده فروشان مواد مخدر و یک نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و ۳۹ نفر معتاد متجاهر نیز جمع آوری شدند افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان نیز مقدار ۲۳ کیلو و ۴۸ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه اعتیاد در وقوع بسیاری از جرائم و آسیب‌ها از جمله سرقت و نابسامانی خانواده نقش دارد ادامه داد: وجود پاتوق استعمال مواد یا خرده فروشان در محله‌های شهر امنیت و سلامت فردی و اجتماعی به ویژه جوانان را تهدید می‌کند

سرهنگ موسوی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از عرضه و فروش مواد مخدر و سرقت با تماس به ۱۱۰ پل ارتباطی پلیس اطلاع رسانی کنند.