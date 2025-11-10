سرپرست مرکز بهداشت شرق اهواز از کشف و توقیف ۲ تن سوسیس و کالباس تاریخ مصرف گذشته در این کلانشهر خبر داد.

کشف و توقیف ۲ تن سوسیس و کالباس تاریخ مصرف گذشته در اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امراله مردانی گفت: طی برنامه‌ریزی‌های انجام شده در قالب طرح تشدید و نظارت‌های بهداشتی، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شرق اهواز، با همکاری اداره تعزیرات حکومتی و اداره صمت، بازرسی‌های ویژه‌ای از مراکز عمده تهیه و توزیع مواد غذایی انجام دادند.

وی افزود: در جریان بازدید از یک واحد پخش محصولات پروتئینی در مجتمع بنکداران، پس از بررسی سردخانه مواد غذایی، میزان دو تُن سوسیس و کالباس کشف و ضبط شد که تاریخ مصرف آنها منقضی شده بود و فاقد هرگونه مشخصات و مجوز‌های بهداشتی لازم بودند و با هماهنگی قاضی کشیک تعزیرات، توقیف شدند.

مردانی بیان داشت: علاوه بر توقیف این مواد غذایی ناسالم، یک دستگاه لیبل‌زن تاریخ و محلول استون نیز در محل واحد صنفی مشاهده و ضبط شد.

سرپرست مرکز بهداشت شرق اهواز بر استمرار و جدیت بازدید‌های بهداشتی تأکید کرد و از شهروندان خواست تا جهت حفظ سلامت عمومی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا اقدامات قانونی و رسیدگی‌های لازم در اسرع وقت صورت پذیرد.