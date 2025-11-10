به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده هنگ مرزی شهرستان گفت: در راستای مبارزه با قاچاق، مرزبانان این فرماندهی با انجام کار اطلاعاتی دقیق و انجام گشت و کمین هدفمند در ارتفاعات مرزی این شهرستان متوجه تحرک قاچاقچیان احشام به قصد خروج در نوار مرزی شدند.

سرهنگ مهدی شیری افزود: مرزبانان در عملیاتی غافلگیرانه و منسجم تعداد ۱۶۰ رأس احشام قاچاق از نوع گوسفند را مهار کردند و قاچاقچیان بلافاصله با مشاهده مرزبانان و استفاده از تاریکی شب و موقعیت جغرافیایی از منطقه متواری شدند که شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار اطلاعاتی مأموران قرار دارد.

سرهنگ شیری اضافه کرد: بر اساس اعلام کارشناسان ارزش احشام مهار شده ۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآوردشده است.