پایداری جو و کاهش کیفیت هوا در استان قزوین
کارشناس هواشناسی استان قزوین از پایداری جوی و افزایش غلظت آلایندهها در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، طی چند روز آینده جوی پایدار در منطقه حاکم خواهد بود و بارشی پیشبینی نمیشود.
وی افزود: به دلیل پایداری جو و نبود وزش باد مؤثر، در شهرهای صنعتی و پرتردد استان، افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
بهروزی همچنین گفت: از نظر دمایی نیز تا پایان هفته تغییرات محسوسی در سطح استان نخواهیم داشت.