به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، طی چند روز آینده جوی پایدار در منطقه حاکم خواهد بود و بارشی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: به دلیل پایداری جو و نبود وزش باد مؤثر، در شهر‌های صنعتی و پرتردد استان، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

بهروزی همچنین گفت: از نظر دمایی نیز تا پایان هفته تغییرات محسوسی در سطح استان نخواهیم داشت.