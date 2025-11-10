به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمد سادات‌ابراهیمی به بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های راه‌سازی شهرستان شوشتر پرداخت.

مقرر شد عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی شش پروژه راه‌سازی مهم در شوشتر طی هفته‌های آینده از اواخر آبان تا اوایل آذر آغاز شود.

سادات ابراهیمی، پروژه‌های مصوب شده را شامل سه راهی شلیلی، محور عقیلی به طول چهار کیلومتر، محور سریمه به دیلم به طول چهار کیلومتر، محور گوریه به سرداران به طول پنج کیلومتر، محور شرق شعیبیه به طول چهار کیلومتر و محور میان آب به طول شش کیلومتر برشمرد.

وی با تشکر از همراهی اداره کل راهداری استان، اجرای این پروژه‌ها را گامی مهم در جهت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، رونق اقتصادی و بهبود ارتباطات بین روستایی منطقه دانست.

محمد جولانژاد، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان نیز بر عزم جدی این اداره کل برای اجرای به موقع و با کیفیت پروژه‌ها تاکید کرد و گفت: تمهیدات لازم برای آغاز فاز اجرایی این پروژه‌ها در بازه زمانی تعیین شده، فراهم شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها با مجموع طول ۲۳ کیلومتر، نقش بسزایی در بهبود شبکه ارتباطی و توسعه اقتصادی منطقه خواهند داشت.