سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از تشکیل و تکمیل پرونده هشت میراث ناملموس استان برای طرح در شورای ثبت وزارت میراث‌فرهنگی و ثبت در فهرست ملی آثار ناملموس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی نیکرو با تأکید بر آنکه ثبت ملی میراث ناملموس ساز و کار کلیدی برای صیانت از دانش‌ها، آیین‌ها و مهارت‌های زنده‌ای است که هویت فرهنگی استان را تداوم می‌بخشد، گفت: به همت کارشناسان اداره‌ کل میراث‌فرهنگی کرمان، پرونده هشت میراث ناملموس تهیه و تکمیل شده و برای طرح در شورای ثبت وزارت میراث‌فرهنگی و ثبت در فهرست ملی آثار ناملموس به این شورا ارسال شده‌ است.

سرپرست اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی کرمان افزود: این میراث ناملموس شامل فن و دانش ساخت دست‌بند تخم خیاری و زنجیر کلاف کرمان، شیرینی خانگی استان کرمان، دانش و هنر بافت پخل‌بافی یا سبدبافی کوهبنان، عروسک بومی لته و عاروسکو آیینی نوروز سیرجان، گلیم تاس و فن بافت آن در کشکوئیه رفسنجان و خوراک سنتی کشک و برگ گلباف است.

وی گفت: ثبت ملی میراث ناملموس تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه تضمینی برای ماندگاری دانش‌ها، آیین‌ها و سنت‌هایی است که روح زندگی مردم ما را شکل می‌دهد و هر پرونده ثبت‌شده گامی برای پاسداری از حافظه جمعی و انتقال آن به نسل‌های آینده است، ما با ثبت این میراث زنده، نه‌تنها هویت فرهنگی کرمان را تحکیم کرده بلکه زمینه‌ای پایدار برای توسعه فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی استان فراهم می‌ کنیم.