در شهرستان کبودراهنگ ۳۲ واحد مرغداری در حال فعالیت است که سالانه ۸۵۰ تن گوشت مرغ راتولید می کند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: بیش از ۱۵ درصد گوشت مرغ استان توسط مرغداریهای گوشتی شهرستان کبودراهنگ تولید می شود.
علی سرخوش افزود: در شهرستان کبودراهنگ ۳۲ واحد مرغداری درحال فعالیت است که از این تعداد ۲۷ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۷۴۰ هزار قطعه و ۵ واحد مرغداری تخم گذار با ظرفیت ۸۵۰ هزار تن در سال است.
مدیر جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر ۸ واحد مرغداری درحال حال احداث است که با تکمیل این واحدها ۲۴۰ هزار قطعه به ظرفیت مرغداریهای شهرستان افزوده خواهد شد.
علی سرخوش از حمایتهای دولت از قبیل تغییر کاربری و اولویت پرداخت تسهیلات برای کسانی که تمایل به احداث مرغداری داشته باشند خبر داد.
سالانه بیش از ۶هزار تن گوشت مرغ در مرغداریهای شهرستان کبودراهنگ تولید و روانه بازار مصرف میشود