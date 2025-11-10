به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛به گفته مسول روابط عمومی آتش نشانی بوکان؛ بدنبال اعلام وقوع آتش سوزی در فلکه فرمانداری این شهر بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۱ این سازمان به محل اعزام شدند.

ظاهر فیضه افزود: این حادثه مربوط به آتش گرفتن یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ از ناحیه موتور آن بوده که خوشبختانه با عکس العمل سریع حاضرین در محل و استفاده از کپسول آتش نشانی، آتش مهار و از گسترش خسارات جلوگیری گردید.

وی تاکید کرد: بهره گیری از سیلندر‌های خاموش کننده دستی (کپسول آتش نشانی) همواره باعث اطفای سریع آتش، جلوگیری از گسترش شعله‌های حریق و کاهش خسارات خواهد شد.