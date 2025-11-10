به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی امنیتی فرمانداری سمیرم در نشست کمسیون ساماندهی اتباع این شهرستان گفت: سمیرم جزء شهرستان‌های ممنوعه حضور اتباع چه با مجوز و چه بدون مجوز است.

مهین پناهی افزود: طبق مصوبه استانداری مقرر شده است در سمیرم هر سال دو هزاز و ۱۰۶ نفر اتباع دستگیر و تحویل اردوگاه شوند و از ابتدای امسال تاکنون ۹۲۵ نفر دستگیر شده ا ند

وی گفت: به کارگیری اتباع در هر شغلی جرم است و طبق قانون با کارفرما برخورد می‌شود.