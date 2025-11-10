پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:در راستای افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید، ۱۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه علیآباد سلسله به صورت کامل یکپارچهسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نامدار صیادی افزود:بهمنظور افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و تسهیل در استفاده از ماشینآلات مدرن کشاورزی، ۱۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه علیآباد شهرستان سلسله یکپارچهسازی و در قالب تعاونیهای کشاورزی مدیریت میشود.
وی با اشاره به اینکه خرد و پراکندگی اراضی از چالشهای اصلی بخش کشاورزی کشور است، اظهار کرد: این وضعیت موجب کاهش عملکرد و افزایش هزینههای تولید میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی کشاورزی با هدف رفع این مشکل در سطح کشور و بهتبع آن در لرستان در حال انجام است. با اجرای این طرح و حذف مرزها، بین پنج تا هفت درصد به سطح اراضی افزوده میشود که به شکل مستقیم موجب کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری میگردد.
صیادی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان یکپارچهسازی شد و امسال نیز برنامهریزی شده تا حدود ۷۰۰ هکتار دیگر در نقاط مختلف استان به این طرح افزوده شود. در منطقه علیآباد سلسله نیز حدود ۱۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی که پیش از این در قالب ۵۰ قطعه پراکنده بودند، اکنون در قالب یک قطعه بزرگ و یکپارچه مدیریت میشوند.
وی خاطرنشان کرد: یکپارچهسازی اراضی علاوه بر افزایش بهرهوری، ورود ماشینآلات سنگین و مدرن کشاورزی را تسهیل و هزینههای تولید را کاهش میدهد. همچنین، تعاونیهای تشکیلشده در این طرح، نقش مهمی در ارتقای سطح دانش و مهارت کشاورزان خواهند داشت.
صیادی با اشاره به سیاستهای تشویقی وزارت جهاد کشاورزی افزود: یکی از مشوقهای اصلی این طرح، اجرای سامانههای نوین آبیاری است که ۸۵ درصد از هزینههای آن توسط دولت پرداخت میشود. علاوه بر این، تسهیلات کمبهره و سایر حمایتها نیز برای کشاورزانی که در قالب تعاونیها وارد این طرح شوند، در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: طرح یکپارچهسازی اراضی کشاورزی از برنامههای مهم و راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است و هیچ محدودیتی در توسعه آن وجود ندارد. استقبال کشاورزان در این مسیر بسیار مؤثر است و با اجرای این طرح، علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، تأمین نهادهها، دریافت تسهیلات بانکی و انجام امور تولید نیز آسانتر خواهد شد.