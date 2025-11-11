مسئولان حوزه سلامت در آبادان نسبت به افزایش آمار ابتلا به این بیماری هشدار دادند و بر پایش سالانه قند خون و اصلاح سبک زندگی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون فنی معاونت بهداشت و مدیر گروه بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: اگر فردی دوبار قند خون ناشتا بالاتر از ۱۲۶ داشته باشد، مبتلا به دیابت محسوب می‌شود.

دکتر زیتونی افزود: براساس نتایج طرح ملی بررسی شیوع دیابت، حدود ۱۸ درصد از افراد بالای ۳۰ سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آبادان به دیابت مبتلا هستند؛ یعنی از هر ۱۰۰ نفر در این گروه سنی، ۱۸ نفر دچار این بیماری‌اند.

او با اشاره به انواع دیابت گفت: دیابت نوع یک معمولاً زمینه ارثی دارد، نوع دو که شایع‌ترین نوع بیماری است با چاقی و اضافه وزن مرتبط است، و دیابت بارداری نیز در برخی از زنان باردار دیده می‌شود که حدود پنج درصد از آنها پس از زایمان به دیابت نوع دو مبتلا می‌شوند.

دکتر زیتونی با بیان اینکه حدود نیمی از مبتلایان از بیماری خود بی‌اطلاع‌اند، گفت: همه افراد بزرگسال باید دست‌کم سالی یک‌بار قند خون خود را اندازه‌گیری کنند.

او افزود: در صورت تشخیص بیماری، کنترل منظم قند خون و آغاز درمان، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض جدی دارد.

متخصص داخلی با اشاره به اهمیت درمان منظم دیابت گفت: در مواردی که قند خون با دارو‌های خوراکی کنترل نمی‌شود، بیمار باید از انسولین استفاده کند تا از بروز عوارض خطرناک جلوگیری شود.

دکتر باشعیان افزود: بی‌توجهی به درمان می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی در کلیه‌ها، چشم‌ها، اعصاب و عروق شود و حتی احتمال سکته قلبی و مغزی را افزایش دهد.

این پزشک متخصص تأکید کرد: احساس تشنگی و گرسنگی زیاد، تکرر ادرار، کاهش وزن بی‌دلیل و تاری دید از مهم‌ترین علائم هشداردهنده دیابت است و در صورت مشاهده، باید سریع به پزشک مراجعه شود.

دکتر باشعیان با تأکید بر نقش پیشگیری گفت: فعالیت بدنی روزانه، کنترل وزن و تغذیه سالم شامل مصرف کمتر قند و چربی و بیشتر میوه و سبزی، مؤثرترین روش برای پیشگیری از ابتلا به دیابت است.