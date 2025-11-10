مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت : موزه گازسو ، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی هنر و تاریخ آشپزی ایرانی است و این موزه با نمایش ابزار‌های آشپزی از گذشته تا امروز، فرهنگ و اصالت ایرانی را به مردم و نسل‌های جوان نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نادر زینالی امروز در حاشیه بازدید از موزه «گازسو»، گفت: این موزه نخستین و تنها موزه آشپزخانه‌ای در ایران است که سیر تحول آشپزی در کشور را از دوره‌های گذشته تا امروز به نمایش می‌گذارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، افزود: موزه گاز سو در شهرستان چهارباغ استان البرز واقع شده و هدف آن ارائه تصویری روشن از روند تکامل آشپزی و هنر‌های مرتبط با آن در ایران است. از دستگاه‌ها و ابزار‌های مورد استفاده در دوره‌های قدیم گرفته تا تجهیزات مدرن، همگی در این موزه به نمایش درآمده‌اند و این امکان را به مردم می‌دهد تا با تاریخچه آشپزی ایرانی از نزدیک آشنا شوند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ و معرفی میراث ملموس و ناملموس آشپزی ایرانی گفت: این موزه بیانگر اصالت، هنر دست و صنعت ایرانی در طول تاریخ است. بازدیدکنندگان می‌توانند در کنار مشاهده اشیای تاریخی با شیوه‌های پخت و پز سنتی و تغییرات آن در طول زمان نیز آشنا شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود : در حاشیه این بازدید، لوح موزه به مدیرعامل مجموعه ابلاغ شد و گفت‌و‌گو‌هایی با هدف توسعه و ارتقای موزه انجام گرفت. بر اساس این هماهنگی‌ها، اداره کل میراث فرهنگی البرز حمایت لازم را برای تبلیغ و ایجاد امکان بازدید عموم به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان از این موزه انجام خواهد داد.

وی گفت : هدف ما این است که مردم استان البرز و سایر نقاط کشور با بازدید از موزه گازسو، با تاریخچه آشپزی ایرانی و هنر‌های مرتبط با آن آشنا شوند و ارزش‌های فرهنگی و هنری این حوزه بهتر معرفی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه این موزه کمتر از یک سال پیش راه‌اندازی شده است، گفت: با هماهنگی و حمایت‌های لازم می‌توان موزه گازسو را به یک مقصد گردشگری جذاب تبدیل کرد.

نادر زینالی درباره برنامه‌های آینده این موزه افزود : با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قصد داریم نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی مرتبط با هنر آشپزی و میراث فرهنگی را در این موزه برگزار کنیم تا بازدیدکنندگان علاوه بر مشاهده اشیای تاریخی، امکان تجربه عملی و آموزشی نیز داشته باشند.

وی گفت : تبلیغات هدفمند و اطلاع‌رسانی گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند نقش مؤثری در معرفی این موزه داشته باشد. ما امیدواریم با همکاری مدیریت موزه و اداره کل میراث فرهنگی، موزه گاز سو به یکی از جاذبه‌های گردشگری شاخص استان البرز تبدیل شود.