مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از واردات ۷۴ هزارتن برنج به کشور خبرداد و گفت: بازار برنج با توزیع محمولههای وارداتی به ثبات میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ سید سعید راد روز دوشنبه با اعلام حمل و انتقال برنجهای وارداتی از مبادی بنادر کشور به اقصی نقاط کشور افزود: ۷۴ هزار تن برنج وارد کشور شده که به زودی در چرخه توزیع سراسری قرار میگیرد تا عرضه و تقاضای این محصول پرمصرف به تعادل برسد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران قیمت مصوب برنج هندی را بسته به نوع آن از هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان تا حداکثر ۵۹ هزار و ۸۰۰ هزار تومان برای مصرفکننده اعلام کرد و افزود: محمولههای برنج پاکستانی نیز در انواع مختلف، طی روزهای آتی وارد کشور میشود که با نرخ مصوب از هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان تا حداکثر ۶۶ هزار تومان در اختیار مصرفکنندگان قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: برنجهای تنظیم بازار از طریق فروشگاههای زنجیرهای، بنکداران و سوپرمارکتها در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد و نظارت بر روند آن در استانها بر عهده ستاد تنظیم بازار استانی است.
راد خاطرنشان کرد: میزان تخصیص برنج برای هر استان به سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بازرسیهای وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، اعلام خواهد شد.