معاون ستاد آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آغاز بهرهبرداری یک طرح فناورانه خبر داد که با تبدیل تفاله نیشکر (باگاس) به بایوچار، مشکل پسماند و خودسوزی در منطقه را هدف قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ماهرو شایق اعلام کرد: در پی تفاهمنامه بین ستاد و شرکت کشت و صنعت کارون، محورهای اولویتدار برای کشت صنعتی تعیین و فراخوان به شرکتهای دانشبنیان اعلام شده است. این محورهای اولویتدار و پروپوزالهای واصله توسط کمیته فنی بررسی شد و موارد مورد توافق طرفین برای دریافت حمایت اجرایی معرفی میشوند.
شایق افزود: فرآیند همکاری هنوز ادامه دارد، اما یکی از پروژههای منتخب امروز وارد مرحله بهرهبرداری شده است؛ پروژهای که منجر به تولید بایوچار از باگاس (تفاله نیشکر) میشود.
معاون ستاد آب، اقلیم و محیط زیست، توضیح داد: این طرح، علاوه بر ظرفیت تبدیل پسماند به محصول ارزشافزوده، قادر است مشکل آتشسوزی و انتشار دود ناشی از سوزاندن باگاس در خوزستان را کاهش دهد.
وی گفت: کشت و صنعت کارون بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای نیشکری ایران، زحمت کشید و از فناوریهای پیشنهادی حمایت کرد تا این مساله حل شود.
شایق با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی درباره دستاوردهای این همکاری، اظهار کرد: ما معتقدیم نتایج این پروژهها باید به اطلاع مردم برسد تا امیدواری نسبت به حرکت شرکتهای دانشبنیان و تلاش دانشگاهیان تقویت شود. پس از تکمیل بررسی همه پروپوزالها و تشکیل مرکز نوآوری در کشت و صنعت، شمار پروژههای موفق افزایش خواهد یافت و اثرگذاری آنها در یکی از بزرگترین صنایع کشور ملموستر خواهد شد.
وی در ادامه گفت: یکی از پروژههای کلیدی که در کشت و صنعت دنبال میشود، پروژه بازچرخانی آب کارخانهها است؛ آبی که از کارخانه خارج میشود، قابل بازگردانی و استفاده مجدد است و این موضوع از اولویتهای ماست.
شایق از نمایندگان کشت و صنعت خواست تا مهندسان و مجریان طرحها را برای تشریح بیشتر فرایندها در نشستهای آتی همراهی کنند و افزود: پس از نهاییشدن این فراخوان و تصویب طرحها، مرکز نوآوری این کشت و صنعت تشکیل خواهد شد تا پشتیبانی و توسعه طرحهای فناورانه را سرعت بخشد.
وی خاطرنشان کرد: باگاس، تفاله باقیمانده از فرآوری نیشکر، در پژوهشها و طرحهای فناورانه بهعنوان خوراکی مناسب برای تولید بیوچار (biochar) و سایر محصولات ارزشافزوده مورد توجه بوده و مطالعات متعددی پتانسیلهای آن را برای اصلاح خاک، جذب کربن و کاربردهای صنعتی نشان دادهاند.