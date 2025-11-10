پخش زنده
معاون استاندار سمنان : مدیران و مسئولان داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مشمول قانون باید تا ۳۰ آبان از سمت خود استعفا دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی براری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان اعلام کرد: بر اساس بند (۲) ماده (۴۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، برخی مدیران و مسئولان بهواسطه مقام و شغل خود، تنها در صورتی میتوانند در انتخابات شوراهای اسلامی روستا داوطلب شوند که حداقل سه ماه پیش از زمان ثبتنام از سمت خود استعفا داده و در آن پست شاغل نباشند.
استانداران، معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، رؤسای دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و رؤسای شعب آنها، روسای بانک ها، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام پزشکی، کشاورزی، پرستاری و نظام مهندسی، اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی غیرکشوری، هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان ها، شرکتهای دولتی، نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده مینمایند. سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
براری با تأکید بر لزوم رعایت دقیق مهلت قانونی ، درباره دریافت گواهینامه عدم سوءپیشینه خاطرنشان کرد: همه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا میتوانند از اول آذرماه برای دریافت گواهینامه عدم سوءپیشینه اقدام کنند و توصیه میشود این کار را به روزهای ثبتنام موکول نکنند تا فرایند نامنویسی آنان بدون تأخیر انجام شود.