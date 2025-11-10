معاون خدمات‌شهری شهرداری تهران گفت: مجسمه والرین که از ۱۶ آبان در میدان انقلاب در معرض دید شهروندان قرار گرفته است، پس از پایان مهلت اکران به ورودی فرودگاه مهرآباد منتقل و به صورت دائمی در آنجا مستقر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داود گودرزی، در رابطه با جابجایی مجسمه والرین گفت: این مجسمه که شب جمعه - ۱۶ آبان‌ در میدان انقلاب رونمایی شد، به مدت ۲۰ روز در این میدان در معرض دید شهروندان قرار خواهد داشت تا علاقه‌مندان فرصت بازدید از اثر هنری و فرهنگی مذکور را داشته باشند.

وی افزود: پس از پایان مهلت اکران در میدان انقلاب، مجسمه والرین به ورودی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در حوالی میدان آزادی منتقل خواهد شد. هدف از این جابجایی، فراهم کردن فضایی است که دیپلمات‌ها، نمایندگان خارجی مستقر در ایران و مقامات بین‌المللی از جمله روسای جمهور، نخست‌وزیران و وزرای خارجه در بدو ورود به ایران این اثر را مشاهده کنند و با پیشینه تاریخی ایران و ایرانیان آشنا شوند.

گودرزی با تأکید بر اهمیت استقرار دائمی این مجسمه در مکان جدید گفت: در محل ورودی فرودگاه، زیرساخت لازم برای نصب دائمی مجسمه فراهم می‌شود و این اثر هنری به صورت دائم در این مکان مستقر خواهد شد.