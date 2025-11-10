سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب بخش‌هایی از طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، ابراهیم رضایی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: ابتدا لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری روسیه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضاء رسید. در ادامه طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت. در بخش بعدی نشست کمیسیون، طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ارائه پیشنهاد‌هایی و اصلاحاتی بخش‌هایی از این طرح به تصویب رسید.

نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه با اشاره به برخی گمانه زنی‌ها راجع به طرح مقابله با نفوذ، تصریح کرد: در مراحل ابتدایی بررسی این طرح هستیم لذا به نظر می‌رسد نباید قضاوت زود هنگامی داشت، زیرا تصویب بخش‌های اصلی طرح به تصویب کمیسیون نرسیده و زود است که بخواهیم درباره محتوا اظهار نظر کنیم.