پخش زنده
امروز: -
پرونده ۵ فرآورده واحدهای تولیدی متخلف در چهارمحال و بختیاری بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل استاندارد استان از برگزاری دومین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، برای بررسی پرونده ۴ واحدتولیدی خبر داد.
سینوش همت زاده افزود: در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایینتر از کیفیت استاندارد کنند، موضوع به کمیسیون ماده ۴۲ ارسال و در مورد آن تصمیم گیری میشود.
وی گفت:در این جلسه ۵ پرونده مربوط به واحدهای تولیدکننده مواد غذایی، بسته بندی و سلولزی مورد بررسی قرار گرفت و مواردی مانند تذکر، اخطار و جریمه نقدی به واحدهای تولیدی متخلف ابلاغ شد.