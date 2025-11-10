پخش زنده
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: اعتبار نظام آموزش عالی ایران در تولید علم و هزینههای پایین تحصیل دو عامل مهم در جذب دانشجوی بین الملل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حبیبا در نشست مجازی هماندیشی با سفرای ایران در کشورهای قاره آمریکا گفت: جذب ۳۲۰ هزار دانشجو تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، یک وظیفه قانونی برای سازمان امور دانشجویان است.
معاون وزیر علوم دو عامل مهم و مؤثر در جذب دانشجویان بینالمللی را اعتبار نظام آموزش عالی ایران در تولید علم و هزینههای پایین تحصیل و زندگی در کشور ایران عنوان کرد.
رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: مطابق آمار ارائه شده در حال حاضر تعداد ۶۵ هزار دانشجوی بینالملل در ایران مشغول به تحصیل هستند که با شروع سال تحصیلی ۶ هزار نفر دانشجوی جدید نیز به این آمار افزوده میشود؛ که از این تعداد، دو هزار دانشجو به صورت بورسیه در ایران مشغول به تحصیل هستند.
قنبری معاون بورس و امور دانشجویان خارج نیز در این جلسه به آمادگی ۶۰ دانشگاه تراز اول وزارت علوم برای جذب ۲۸۰ هزار دانشجوی بینالملل اشاره کرد و افزود: اعطای مجوز به ۳۱ دانشگاه برتر کشور برای برگزاری دورههای دانشگاهی به زبان دوم به عنوان یک عامل مهم برای افزایش جذابیت تحصیل در ایران است.
وی همچنین به امکان برگزاری آموزشهای دانشگاهی به صورت مجازی برای دانشجویان بینالملل اشاره کرد و افزود: این موضوع فرصتی برای جذب دانشجویان از کشورهای قاره آمریکا است.
جعفری مدیر کل اموردانشجویان بینالملل نیز در این جلسه آماری جامع از وضع دانشجویان تبعه کشورهای قاره آمریکا که مشغول به تحصیل در دانشگاههای ایران هستند، ارائه کرد.
همچنین در این نشست، سفرای ایران به بررسی ظرفیتها و چالشهای جذب دانشجویان بینالمللی پرداختند و به نکاتی همچون استفاده از تجارب کشورهای رقیب در حوزه دیپلماسی علمی، تقسیمبندی کشورهای آمریکای لاتین به منظور معرفی بهتر دانشجویان برای دریافت پذیرش، ارائه اینفوگرافیکها و تبلیغات جذاب درباره شرایط زندگی و تحصیل در ایران، استفاده از ظرفیت اساتید زبان فارسی برای جذب دانشجو، تمرکز بر جذب دانشجویان به صورت بورسیه و فراهم کردن شرایط برای جذب دانشجویان شهریهپرداز، تبادل دانشجو با کشورهای هدف از طریق همکاریهای دو جانبه، مدیریت چالشهای مرتبط با دوری مسافت و هزینههای سفر، توجه به تفاوتهای فرهنگی و نیاز به مدیریت آنها اشاره کردند.
گفتنی است در این نشست؛ جعفری، مدیر کل امور دانشجویان بینالملل، خانم عمادی معاون مدیرکل اداره کل بورس و اعزام دانشجویان و سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اروگوئه، برزیل، کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا، کلمبیا، اکوادور، شیلی و مکزیک نیز حضور داشتند.