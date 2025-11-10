به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: حدود ۱۲ سال است که ساختمان مجتمع فرهنگی هنری بویین میاندشت نیمه کاره مانده است.

سید مهدی سیدین نیا افزود: در دو سال گذشته، ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این مجتمع در نظر گرفته شد، اما با اشکال و ایراد‌هایی از سازمان مدیریت این اعتبار هنوز اختصاص پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: در بازنگری از این طرح قرار است این مجتمع با حذف طبقه سوم، در دو طبقه ساخته شود.