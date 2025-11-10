پخش زنده
امروز: -
دسترسی بورسی اشخاصی که با ارسال سفارشات فروش پرحجم و یا ارسال و حذف سفارش در چند مرحله اقداماتی خارج از ضوابط انجام داده بودند، مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، این اقدام با همکاری معاونت نظارت بر بازار شرکتهای بورس تهران، فرابورس ایران و اداره نظارت بر بازار سازمان بورس و اوراق بهادار،انجام شده است .
همچنین بر اساس این گزارش در صورت انطباق اقدامات فوق با تخلفات تعریف شده یا امکان تشکیل پرونده مجرمانه، موضوعات با قید فوریت رسیدگی و به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.