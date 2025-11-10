سی و دومین مرحله از مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در ایزدخواست برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در این مسابقات ۱۱۴ نفر از جوانان و نوجوانان در رشته‌های قرائت،حفظ قرآن، اذان و نماز، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه با هم به رقابت پرداختند.

این مسابقات از سوی حوزه مقاومت قمربنی هاشم ایزدخواست با داوری هفت نفر از اساتید برگزار و در پایان به نفرات اول تا سوم هر رشته هدایائی اهدا شد.

پس از پایان این مسابقات، برگزیدگان برای شرکت در مسابقات شهرستانی و سپس استانی معرفی شدند.