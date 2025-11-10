معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری سوءمدیریت مصرف آب در پایین دست استان را چالشی دانست که در خشکسالی‌های اخیر به بحران منابع آبی دامن زده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،اردشیر آذر در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی گفت: گرچه در همین خشکسالی‌ها ۸۰ درصد آب زاینده رود از استان چهارمحال و بختیاری تامین می‌شود ولی سهم این استان از برداشت این نعمت الهی تنها ۱۰ درصد تعیین و برداشت می‌شود.

وی افزود: درحالی که ناترازی مصرف آب در این حوزه بیش از یک میلیارد مترمکعب است.

اردشیر آذر افزود: حتی اگر این ۱۰ درصد هم از استان چهارمحال و بختیاری گرفته شود مشکل حوزه زاینده رود حل نخواهد شد.

تعیین یک برنامه مدون برای گذر از خشکسالی ویتامین آب شرب استان در این کارگروه تصویب وبرای ارسال به وزارتخانه ها‌ی مرتبط ارسال خواهد شد. پیگیری دریافت پروانه بهره برداری و متعاقباً نصب کنتور هوشمند برای چاه‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی، تامین آب فضای سبز شهری با استفاده از آب‌های خاکستری و پس آب‌ها وشناسایی چاه‌های غیرمجاز و تعیین تکلیف آنان از جمله مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی استان بود.