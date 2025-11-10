رئیس‌جمهور برزیل، در اجلاس سران سِلاک و اتحادیه اروپا با قاطعیت اعلام کرد، آمریکای لاتین یک منطقه صلح است و در برابر تهدید‌های فزآینده مداخله نظامی خارجی خواهد ایستاد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، به نقل از منابع خبری، لولا دا سیلوا، در یک موضع‌گیری قدرتمند و قاطع، خط قرمز روشنی در برابر تهدیدات نظامی خارجی در آمریکای لاتین ترسیم کرد و گفت: ما از منطقه‌ای صلح‌آمیز هستیم و می‌خواهیم در صلح بمانیم.

این موضع‌گیری که با حمایت قاطع کوبا همراه شد، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک جبهه متحد منطقه‌ای در برابر سیاست‌های مداخله‌جویانه و سلطه‌گری آمریکاست.

لولا دا سیلوا که در اجلاس سران جامعه کشور‌های آمریکای لاتین و کارائیب (سِلاک) و اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، با انتقاد شدید از سیاست‌های واشنگتن، هشدار داد: تهدید به استفاده از زور نظامی بار دیگر به بخشی از واقعیت روزمره منطقه ما تبدیل شده است.

رئیس‌جمهور برزیل با اشاره‌ای آشکار به سیاست‌های تاریخی مداخله‌جویانه آمریکا، افزود: شاهد بازیافت مانور‌های لفاظی قدیمی برای توجیه مداخلات غیرقانونی هستیم.

این موضع ضد سلطه تنها به برزیل محدود نماند، سالوادور والدس مسا، معاون رئیس‌جمهور کوبا، نیز با محکوم کردن تلاش‌ها برای احیای "دکترین مونرو" (دکترین سلطه‌جویی آمریکا)، تأکید کرد: ما باید برای متوقف کردن تهاجم و نفوذ نظامی اقدام کنیم.

مقام کوبایی همچنین با اعلام همبستگی با کلمبیا به عنوان یکی دیگر از قربانیان فشار‌های خارجی، نسل‌کشی نظامی رژیم صهیونیستی در غزه را نیز به شدت محکوم کرد و آن را عامل یک بحران انسانی بی‌سابقه برای مردم فلسطین دانست.

این مواضع قاطع در حالی اتخاذ می‌شود که رهبران آمریکای لاتین، از جمله نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، پیش از این خواستار اقدام جمعی برای مقابله با نظامی‌گری آمریکا در دریای کارائیب شده بودند.

این هم‌صدایی نشان‌دهنده اراده جدی کشور‌های مستقل منطقه برای مقابله با یک جانبه‌گرایی و دفاع از حاکمیت ملی خود است.