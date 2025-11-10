اولین نشست ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با محوریت تبیین برنامه‌های امسال و با تأکید بر الگوسازی از «الگوی سوم زن» برگزار شد؛ نشستی که در آن بر نقش بانوان ایرانی در عرصه‌های انسان‌سازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی بر پایه سیره حضرت زهرا (س) تأکید شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ریحانه سلامی، در این نشست، ریحانه سلامی، رئیس ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از برگزاری متفاوت آیین امسال نسبت به سال‌های گذشته خبر داد و گفت: «در شرایط ویژه‌ای این ایام را گرامی می‌داریم؛ سرزمین شهیدپرور ایران اسلامی، این روزها معطر از یاد و نام بانوان شهیده و ایثارگرانی است که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکایی–صهیونیستی علیه ملت ایران، در کنار مردان وطن، رشادت و ایستادگی آفریدند.»

سلامی با اشاره به نقش بانوان ایثارگر در حمایت از زنان و کودکان بی‌دفاع فلسطینی افزود: «حماسه ایران همدل جلوه دیگری از روحیه فداکاری و نوع‌دوستی زن ایرانی است که سیمای درخشان او را در عرصه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشته است.»

رئیس ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر همچنین هدف برنامه‌های امسال را ترویج و الگوسازی از «الگوی سوم زن» عنوان کرد و گفت: «این الگو روایتی فراتر از تکریم ظاهری بوده و به عنوان یک راهبرد ملی، بر پنج نقش کلیدی و به‌هم‌پیوسته زن تأکید دارد؛ از جمله انسان‌سازی در خانواده، جامعه‌سازی از طریق شبکه‌های همیاری، نظام‌سازی با مشارکت در حکمرانی و تمدن‌سازی بر اساس سیره حضرت زهرا (س).»

در پایان سلامی از جایزه ویژه این هفته با عنوان «ریحانه ایران» خبر داد و افزود:«این جایزه به بانویی اهدا می‌شود که در نقش‌های اجتماعی و فرهنگی خود تجلی‌بخش این ارزش الهی باشند.»