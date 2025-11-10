به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی گفت: ساعت ۹:۰۳ دقیقه امروز، گزارشی مبنی بر حریق در یک ساختمان نیمه کاره در سردار جنگل به ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تهران اعلام‌شد.

وی ادامه داد: بعد از اطلاع ۴ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و مشاهده شد یک ساختمان ۷ طبقه در حال ساخت بود که طبقه همکف این ساختمان دچار آتش سوزی شده است.

ملکی افزود: ۹ نفر از کارگران در پشت بام این ساختمان در حال کار بودند که آتشنشان‌ها بعد از حضور کارگران را به پایین هدایت می‌کنند و دو کارگر دیگر که در طبقه پایین‌تر در حال کار بودند قبل از رسیدن آتش نشانان خود را به ساختمان مجاور پرت می‌کنند که به علت ارتفاع بالا یکی از کارگران در محل حادثه فوت و کارگر دیگر هم مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل می‌شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت:آتش نشانان بعد از چند ساعت تلاش آتش را مهار کردند.