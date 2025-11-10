پخش زنده
برخورد با دلالی، در اولویت تصمیمگیریهای اقتصادی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیسکل دادگستری استان اصفهان در هفتمین نشست اقتصاد مقاومتی استان اصفهان گفت: شفافیت نداشتن در فعالیتهای اقتصادی و در پی آن فرار مالیاتی برخی افراد، شرکتها و نهادها یکی از چالشهای کشور است که لازم است مسوولان در رفع آن با جدیت تلاش کنند.
حجتالاسلام اسدالله جعفری افزود: از دیگر چالشهای اقتصاد کشور که هم موجب تورمهای افسارگسیخته شده و هم به معیشت مردم و تولیدکنندگان آسیب میرساند موضوع دلالی است که لازم است در اولویت تصمیمگیریهای اقتصادی قرار گیرد.
رییس دستگاه قضا استان گفت: قوانین مربوط به دلال و شیوه برخورد صحیح با این چالش همیشگی، بهدرستی در کشور اجرا نمیشود و همین موضوع عرصه را برای سوءاستفاده سودجویان فراهم کرده است.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان بر تشکیل کمیتهای شامل نمایندگان دستگاههای قضایی، اجرایی و نظارتی بهمنظور اتخاذ تدابیر کارآمد در موضوع برخورد با فرارهای مالیاتی و حمایت از واحدهای تولیدی و وصول مالیات منصفانه از آنان تأکید کرد.
حجت الاسلام جعفری همچنین در خصوص مدیریت حاملهای انرژی بهویژه راهکارهای بهره مندی واحدهای تولیدی استان از گاز در روزهای سرد سال گفت: اداره گاز استان برنامه پیشنهادی خود را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه کند تا با تشکیل کارگروه از کارشناسان موضوع به طور دقیق بررسی و تصمیمات گرفته شود.