رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: ۸ همت برای توسعه گردشگری در سد حنا در شهرستان سمیرم سرمایه‌گذاری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما محمدرضا اکبری در حاشیه نشست بررسی و مدیریت طرح گردشگری سد حنا افزود: در این نشست، اهداف، چارچوب‌ها و ابعاد سرمایه‌گذاری طرح تشریح و موضوعاتی همچون راهبری پروژه، جذب سرمایه‌گذار و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری موردبررسی قرار گرفت.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های استان اصفهان با اشاره به جزئیات این طرح، ادامه داد: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح گردشگری سد حنا ۸ همت است و اجرای آن زمینه اشتغال‌زایی برای پنج هزار نفر را فراهم می‌کند.

اکبری افزود: مساحت عرصه اصلی طرح ۸۳ هکتار بوده و حدود ۲۲۰ هکتار از اراضی پیرامونی سد حنا نیز در محدوده توسعه گردشگری قرار دارد.

او با اشاره به اصلاح اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور تصریح کرد: به‌منظور ایجاد تأسیسات گردشگری در کنار منابع آبی، تاکنون ۱۱ بسته سرمایه‌گذاری در حال تدوین است تا با هدایت هدفمند سرمایه‌ها، زمینه جذب بخش خصوصی فراهم شود.

در ادامه این جلسه، محور‌های اصلی ازجمله تدوین راهبرد‌های اجرایی، مدل‌های تأمین مالی، ساختار مدیریت طرح و برنامه جذب سرمایه‌گذار مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت. همچنین بر تسهیل مشارکت بخش خصوصی، آماده‌سازی زیرساخت‌های پایه و حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران تأکید شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، این طرح با مشارکت شهرداری حنا و بخش خصوصی اجرا می‌شود. شهرداری ضمن فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و نظارت بر اجرای طرح، از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منابع پایدار درآمدی دست خواهد یافت.

اجرای طرح گردشگری سد حنا علاوه بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری، زمینه‌ساز اشتغال مستقیم برای بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای حدود ۳هزار و ۵۰۰ نفر خواهد بود. این پروژه باهدف بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های طبیعی سد حنا و در راستای رونق اقتصادی و ارتقای شاخص‌های سرمایه‌گذاری استان اصفهان دنبال می‌شود.

اکبری در این زمینه با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در اجرای طرح گفت: تمام مسائل و ملاحظات زیست‌محیطی در راستای توسعه پایدار و حفظ منابع آبی مذکور در این طرح در نظر گرفته و رعایت خواهد شد در همین راستا، انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در اولویت قرارگرفته و تدابیری برای حفظ پوشش گیاهی بومی، مدیریت پسماند، کنترل آلودگی‌های صوتی و نوری و استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در نظر گرفته‌شده است.

او تأکید کرد: بخشی از سرمایه‌گذاری این طرح نیز به ایجاد زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی با محوریت گردشگری مسئولانه اختصاص خواهد یافت تا بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی سد حنا در چارچوب توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست محقق شود.