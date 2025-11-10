پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سیر را از نخستین سرمای منطقه تا اواخر آبان ماه میکارند. کاشتن سیر در بهار باعث میشود که اندازه سیرها کوچک شود و نیز ممکن است پیش از زمستان جوانه بزند و یخ نابودش کند.
اداره جهادکشاورزی شهرستان محمودآباد درباره خاک و تهیه بستر کاشت سیر اعلام کرد:
خاک باید زهکشی خوبی داشته باشد. خاکهای رسی برای کاشت سیر مناسب نیستند، زیرا یا غده خوب در آنها تشکیل نمیشود و یا پیاز بدست آمده، بد شکل میگردد، مگر اینکه این خاکها به وسیله کود دامی پوسیده سبک شوند.
برای تهیه بستر کاشت، ابتدا باید زمین را متناسب با نوع آن با استفاده از شخم، دیسک و ماله کاملاً نرم و مسطح کرد و در مناطق خشک نسبت به نوع آبیاری که پشته بندی یا کرت بندی است آن را آماده نمود.
بهترین PH برای رشد سیر ۶/۵ تا ۷ است.
منطقه را از علفهای هرز خالی کنید، زیرا سیر نمیتواند با علفهای هرز به خوبی رقابت کند.
نحوه کاشت سیر :
🔸سیر را به دو روش کرتی و جوی پشته میکارند و بهترین روش برای کاشت سیر روش جوی پشته است.
🔸ابتدا سیرچه را از پیاز سیر جدا میکنند. سیرچههای خیلی ریز برای کاشت مناسب نیستند، از سیرچه متوسط برای کاشت استفاده میشود.
🔸فاصلۀ خطوط کشت در حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتیمتر و فاصلۀ هر سیرچه از یکدیگر ۱۰-۷ سانتیمتر و عمق مناسب کاشت ۵-۳ سانتیمتر میباشد.
🔸 سیرچه را طوری در خاک قرار میدهند که نوک سیر به سمت بالا و انتهای سیرچه به سمت پایین قرار گیرد.
🔸مقدار مصرف سیرچه در ۱۰۰ متر مربع، حدود ۱۵ عدد سیر یا به عبارتی دیگر ۳ کیلو سیر برای ۱۰ متر مربع زمین است.
🔸هرچه منطقه کشت سردتر باشد عمق کاشت نیز باید کمی بیشتر شود.
تراکم کاشت، زمانی بیشتر در نظر گرفته میشود که خسارتی به مزرعه وارد شده باشد یا زمانی که خاک، خیلی حاصلخیز باشد.
🔸فاصله بیشتر بین ردیفها باعث کنترل آسانتر علفهای هرز و نفوذ بیشتر نور خورشید میشود
🔸کاشت متراکمتر در داخل ردیفها و بین ردیفها میتواند عملکرد را افزایش دهد، اما هزینه کاشت نیز افزایش مییابد
🔸کاشت نزدیک به هم در داخل ردیفها اندازه پیازها را تا اندازهای کاهش میدهد بنابراین نسبت عملکرد ممکن است کم شود
🔸سیرچهها را باید به طور قائم که قاعده آنها در پایین باشد در خاک قرار داد تا عملکرد بیشتر شود
🔸از آنجایی که سیرچهها در ته حفره باید با فشار قرار داده شوند و خاک اطراف و روی آنها نیز تحت فشار قرار گیرد تا هوایی در اطراف سیرچهها نماند، کاشت دستی موثرتر است
🔸برای کاشت، سیرچهها میبایست پوستههای کمی داشته باشند
🔸 از سیرچههای ناسالم و صدمه دیده نباید برای کاشت استفاده کرد.