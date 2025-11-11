به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر جهادکشاورزی شهرستان آرادان گفت: در این طرح، بذر سیر پس از جداسازی و آماده‌سازی، با استفاده از دستگاه کاشت سیر به‌صورت مکانیزه در زمین‌های زراعی کشت شد.

مهدی حسینی افزود: بهره‌گیری از این روش موجب یکنواختی کاشت، کاهش هزینه‌های کارگری و افزایش بهره‌وری مزرعه شده است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی گفت : در این مزرعه، برای آبیاری محصول سیر از سامانه آبیاری تحت فشار استفاده شده است که نقش مؤثری در صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع آب دارد.

توسعه کشت محصولات سازگار با اقلیم و کم‌آبی مانند سیر، از برنامه‌های مدیریت جهاد کشاورزی آرادان برای پایداری تولید و افزایش درآمد بهره‌برداران است.