۳۲ نفر از دانشآموزان پایه پنجم آموزشگاه مهر و خرد ایرانزمین میبد در قالب اردوی «راهیان پیشرفت» از یک واحد تولید کاشی و سرامیک در این شهرستان بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، منصورهسادات محمودی مدیر این آموزشگاه هدف از برگزاری این اردو را آشنایی دانشآموزان با صنایع شهرستان در ارتباط با محتوای درس «مطالعات اجتماعی» عنوان کرد و گفت: این بازدید به دانشآموزان نشان داد که با تلاش سرمایهگذاران، میبد چگونه به قطب تولید کاشی و سرامیک تبدیل و فرصتهای گسترده اشتغالزایی برای خانوادهها فراهم شده است.
محمودی افزود: دانشآموزان با اشتیاق با فرایند تولید کاشی از مرحله تعیین فرمول خاک تا پرس و قالببندی، اینگوب، چاپ، کوره و بستهبندی آشنا شدند.
در ادامه این بازدید، مهندس اورامی مدیر واحد تولیدی نیز با تشریح مراحل تولید کاشی در واحد تولیدی کاشی، گفت: این واحد صنعتی از فناوری روز بهرهمند است و محصول نهایی پس از طی مراحل پرس، درایر، اینگوب، چاپ و پخت در دمای هزار و ۲۰۰ درجه، بستهبندی و برای عرضه به بازار آماده میشود.
وی افزود: طرح، رنگ و اندازه محصولات بر اساس نیاز بازار، سلیقه مشتری و مطابق استانداردهای جهانی تعیین و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشود.
همچنین مهندس جواد دهقانی قائممقام کارخانه با اشاره به آغاز فعالیت این واحد تولیدی از سال ۱۳۸۳ گفت: واحد تولیدی کاشی با هشت خط فعال تولیدی، زمینه اشتغال حدود ۳۰۰ نفر را فراهم کرده است.
دهقانی این کارخانه را «سرآمد نوآوری» در میان ۱۰ واحد برتر صنعت کاشی و سرامیک کشور دانست و افزود: این واحد تاکنون ۲۲ عنوان و افتخار کسب کرده و در سال جاری نیز موفق به دریافت لوح کمیته حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت برتر استان شده است.
وی تأکید کرد: این واحد تولیدی کاشی، تنها کارخانه صنعت کاشی و سرامیک ایران است که تقدیرنامه سهستاره جایزه تعالی را دریافت کرده و اکنون دارای ۱۱ گواهینامه استاندارد است.