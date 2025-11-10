به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ هدایت محمدی چگنی گفت: مأموران پایگاه دریابانی آبادان با بهره‌گیری از تجهیزات الکترونیکی و سامانه‌های رصد ساحلی موفق به شناسایی دو فروند شناور متخلف شدند که قصد خروج غیرقانونی سوخت از آب‌های جمهوری اسلامی ایران را داشتند.

او افزود: در عملیاتی ضربتی، شناور‌های قاچاقچیان توقیف و محموله آنها تخلیه شد. در این عملیات بیش از ۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ضبط شد و متهمان نیز پس از دستگیری به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی آبادان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از یک‌میلیون و ۴۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در حوزه استحفاظی این پایگاه کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۲ درصدی را نشان می‌دهد.

سرهنگ محمدی چگنی گفت: در زمینه منابع آبزیان ۳۵ درصد، کالا‌های قاچاق ۳۷ درصد، مواد مخدر ۵۳ درصد و در زمینه شناور‌های متخلف ۴۲ درصد افزایش کشفیات نسبت به سال گذشته به ثبت رسیده است.