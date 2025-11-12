پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از توزیع بیش از ۱۳ هزار تن نهاده کود اوره بین کشاورزان این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمود خدابخشی افزود: این کودها در راستای تأمین به موقع نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان، از ابتدای سال تا پایان مهرماه در استان سمنان توزیع شد.
وی هدف از این اقدام را تأمین نیاز کودی اراضی زراعی و باغی و کمک به افزایش عملکرد و بهره وری در بخش کشاورزی عنوان کرد
خدابخشی توزیع عادلانه، نظارت دقیق بر روند تحویل به کارگزاران و شفاف سازی فرآیندها را از اولویتهای اصلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برشمرد.