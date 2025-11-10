به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی کشور، داود رودباری، مهدی امیری و رضا حیدری از قزوین در مواد ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ متر نایب قهرمان شدند.

مهدی محمدبیگی هم در پرتاب وزنه صاحب نشان برنز شد.

مسابقات پارادو ومیدانی قهرمانی کشور به میزبانی تهران برگزار شد.

رقابت والیبالیست‌های استان با رقبا در مسابقات قهرمانی کارگران کشور

تیم والیبال شرکت اوژن صنعت نماینده استان در گروه نخست این رقابت‌ها با نمایندگان خراسان شمالی، زنجان، کرمان و تهران هم گروه شد.

این مسابقات به مدت ۱۰ روز به میزبانی خراسان شمالی برگزار می‌شود.

ورزشکار استان در اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان

فاطمه مددی داودخانی به اردوی تیم ملی والیبال نشسته دعوت شد.

اردوی ملی پوشان از امروز تا بیست و چهارم آبان در تهران پیگیری خواهد شد.

تیم والیبال نشسته بانوان برای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن آماده می‌شود.