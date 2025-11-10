پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه ملایر از افزایش ۱.۴۶ درصدی جذب دانشجویان جدید نسبت به سال گذشته، خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،خسرو سایوند در نشست هماندیشی گزارشی از وضعیت دانشگاه ارائه و آمادهسازی زیرساختها و امکانات مناسب برای تحصیل و پژوهش دانشجویان را از اولویتهای دانشگاه عنوان کرد.
وی افزود: بهبود شرایط تحصیلی-رفاهی دانشجویان از جمله خوابگاه، تغذیه و آماده سازی فضایی شاداب و مناسب برای ایشان موجبات آرامش دانشجویان و خانواده هایشان را فراهم آورده است.
سایوند از انعقاد قراردادهای جدید با مجموعههای خارج از دانشگاه خبر داد که نشاندهنده تعامل گسترده دانشگاه با جامعه و صنعت در حوزههای علمی، پژوهشی و فرهنگی است و مؤید نقش مهم و تاثیرگذار دانشگاه در شهرستان ملایر و استان همدان است.
رئیس دانشگاه ملایر تعامل دوسویه و هماهنگی میان دانشگاه و فرمانداری را نقطه قوتی در مسیر توسعه شهرستان ملایر و استان دانست و ابراز امیدواری کرد: با تقویت همکاری و هماهنگیها بتوانیم ملایر را به عنوان یک شهرستان ریشهدار در مسیر رشد و توسعه یاری دهیم.
در ادامه فرماندار ملایر به حضور میهمانان بین المللی در دانشگاه ملایر اشاره و جذب دانشجویان خارجی را اقدامی مثبت ارزیابی کرد.
سید رسول حسینی بر اهمیت فضای آرام و شاداب دانشگاه، برگزاری نشستهای پرسش و پاسخ با رویکرد سیاسی و فرهنگی و تقویت ارتباط میان دانشگاه و مجموعههای شهرستان تأکید کرد.
فرماندار ملایر استقلال دانشگاه ملایر در جنوب استان را یک ظرفیت مهم دانست و در پایان قول مساعد برای همکاری همهجانبه با دانشگاه و پیگیری مطالبات آن را داد.