رئیس دانشگاه ملایر از افزایش ۱.۴۶ درصدی جذب دانشجویان جدید نسبت به سال گذشته، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،خسرو سایوند در نشست هم‌اندیشی گزارشی از وضعیت دانشگاه ارائه و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و امکانات مناسب برای تحصیل و پژوهش دانشجویان را از اولویت‌های دانشگاه عنوان کرد.

وی افزود: بهبود شرایط تحصیلی-رفاهی دانشجویان از جمله خوابگاه، تغذیه و آماده سازی فضایی شاداب و مناسب برای ایشان موجبات آرامش دانشجویان و خانواده هایشان را فراهم آورده است.

سایوند از انعقاد قرارداد‌های جدید با مجموعه‌های خارج از دانشگاه خبر داد که نشان‌دهنده تعامل گسترده دانشگاه با جامعه و صنعت در حوزه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی است و مؤید نقش مهم و تاثیرگذار دانشگاه در شهرستان ملایر و استان همدان است.

رئیس دانشگاه ملایر تعامل دوسویه و هماهنگی میان دانشگاه و فرمانداری را نقطه قوتی در مسیر توسعه شهرستان ملایر و استان دانست و ابراز امیدواری کرد: با تقویت همکاری و هماهنگی‌ها بتوانیم ملایر را به عنوان یک شهرستان ریشه‌دار در مسیر رشد و توسعه یاری دهیم.

در ادامه فرماندار ملایر به حضور میهمانان بین المللی در دانشگاه ملایر اشاره و جذب دانشجویان خارجی را اقدامی مثبت ارزیابی کرد.

سید رسول حسینی بر اهمیت فضای آرام و شاداب دانشگاه، برگزاری نشست‌های پرسش و پاسخ با رویکرد سیاسی و فرهنگی و تقویت ارتباط میان دانشگاه و مجموعه‌های شهرستان تأکید کرد.

فرماندار ملایر استقلال دانشگاه ملایر در جنوب استان را یک ظرفیت مهم دانست و در پایان قول مساعد برای همکاری همه‌جانبه با دانشگاه و پیگیری مطالبات آن را داد.