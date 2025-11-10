

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، در ماده ۱۰۰ متر آزاد، سامیار عبدلی در دسته ۳ خط ۵ با زمان ۵۲ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه و سینا غلامپور در دسته ۴ خط ۲ با زمان ۵۱ ثانیه و ۶۸ صدم ثانیه مرحله مقدماتی را سپری کردند.

بدین ترتیب، سینا غلامپور و سامیار عبدلی به ترتیب با قرار گرفتن در مکان‌های یازدهم و دوازدهم به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

سامیار عبدلی در دومین روز از مسابقات شنا، در ماده ۵۰ متر آزاد موفق به کسب مدال طلا شد.

در این ماده، ۳۳ شناگر با یکدیگر به رقابت پرداختند.