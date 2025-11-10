نماینده ولی فقیه در امورحج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در سفر به چابهار، با حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، دراین دیدار که برخی شخصیت‌های مذهبی، فرهنگی و اجرایی استان سیستان و بلوچستان در چابهار و شورای افتای اهل سنت حضور داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه برای حج تمتع ۱۴۰۵، اقدامات انجام شده جهت ارتقای کیفیت خدمات رسانی به زائران و همچنین وضعیت ثبت‌نام و آماده‌سازی زیرساخت‌ها را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با ارزیابی عملکرد حج ۱۴۰۴، به بررسی مقایسه‌ای تفاوت‌های شیوه بازگشت زمینی و هوایی زائران اشاره کرد و دربارۀ توسعه و ساماندهی زیارت‌ها نکاتی را بیان کرد.

در ادامه این نشست، نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان برامنیت بالا و بستر مطمئن استان سیستان و بلوچستان برای سرمایه‌گذاری و گردشگری مذهبی تأکید کرد و این موضوع را یکی از نقاط قوت منطقه برشمرد.

* تبیین جایگاه راهبردی چابهار

این نشست با توضیحات فرماندار ویژه چابهار در تبیین جایگاه بی‌بدیل اقتصادی و اهمیت راهبردی این شهرستان ادامه یافت.

آقای علیرضا نورا با اشاره به نقش کلیدی این شهرستان چابهار در کریدور ترانزیتی بین‌المللی، آن را موتور محرک توسعه اقتصادی منطقه توصیف کرد.

* قدردانی از شورای افتای اهل سنت

در این نشست مولوی اسحاق مدنی، رئیس شورای افتای اهل سنت سیستان و بلوچستان نیز عملکرد، ساختار و شیوه مدیریت این شورا را تشریح و بر تداوم این گفت‌و‌گو‌ها تأکید کرد.

در ادامه مولوی عبدالرحمن چابهاری امام جمعهٔ اهل‌سنت چابهار نیز دیدگاه‌های خود را دربارۀ مسائل مختلف مذهبی و اجتماعی منطقه بیان کرد.

در این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین هادی اکبری مدیر اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری نیز با خوش‌آمدگویی به میهمانان، این نشست را نماد برجسته وحدت و همدلی خواند و نقش چنین نشست‌هایی را در تقویت انسجام ملی و دینی یادآور شد.

در پایان این دیدار، جمعی از میهمانان با قدردانی از تشکیل این نشست، آن را عاملی مؤثر در تقویت وحدت و انسجام اسلامی دانستند.

علمای اهل سنت این نشست را گام مهمی برای تعمیق روابط و همکاری‌های دینی و ملی دانستند و با تأکید بر این که برگزاری نشست‌های مشترک میان علمای اهل سنت و شیعه، موجبات نارضایتی دشمنان اسلام و ایران می‌شود، خواستار تداوم و توسعه این گونه گفت‌و‌گو‌های سازنده شدند.