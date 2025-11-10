رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به برگزاری اجلاس ملی مهدویت گفت: دانشگاه‌ها باید ظرفیت علمی و پژوهشی خود را برای تبیین اندیشه مهدویت فعال و مسیر گفتمان‌سازی فرهنگی را هموار کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی‌حسین حسین‌زاده اظهار کرد: در استان خوزستان نیز ارتباط خوبی میان دانشگاه و نهاد‌های فعال برقرار شده است و دانشگاه از جنبه اعتقادی و فرهنگی در این مسیر همراهی کرده است.

وی با اشاره به وظایف علمی دانشگاه‌ها افزود: اندیشه مهدویت در همه نشست‌های دینی ما حضور دارد، اما جامعه دانشگاهی وظیفه دارد این اندیشه را به‌صورت علمی تبیین کند. اگر ارتباط گسترده‌تری با بنیاد‌های فعال برقرار کنیم، مسیر هدف‌گذاری‌ها روشن‌تر می‌شود و ظرفیت دانشگاه بهتر به کار گرفته می‌شود.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ضمن تشریح نقش دانشگاه‌ها تصریح کرد: اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق، فعالیت‌های بیشتری در حوزه نظریه‌پردازی و پژوهش‌های مرتبط با فرهنگ مهدویت داشته باشند. این ظرفیت علمی و معرفتی در دانشگاه وجود دارد و باید بیش از گذشته فعال شود.

حسین‌زاده در خصوص جایگاه پژوهش عنوان کرد: پژوهش تنها به علوم فنی محدود نمی‌شود و بخش مهمی از آن باید در حوزه علوم انسانی انجام شود که این پژوهش‌ها می‌توانند مسیر معرفت دینی و فرهنگ مهدویت را تقویت و خروجی‌های مثبتی ایجاد کنند.

وی با اشاره به اهمیت گفتمان‌سازی فرهنگی اضافه کرد: مطالعات و پژوهش‌های دانشگاهی خودبه‌خود یک گفتمان ایجاد می‌کنند. این گفتمان می‌تواند میدان فرهنگی تازه‌ای بسازد و اندیشه مهدویت را توسعه دهد. ما باید از علوم مختلف بهره بگیریم تا این معرفت را در سطح ملی و جهانی گسترش دهیم.

وی با بیان اینکه توجه به فرهنگ مهدویت پاسخی به تهاجم فرهنگی است، گفت: با ایجاد گفتمان علمی و فرهنگی می‌توانیم میدان‌های جدیدی برای تقویت این اندیشه فراهم کنیم و مسیر توسعه آن را هموار کنیم.