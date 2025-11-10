انتشار ۳۵۰ عنوان کتاب در ایلام
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام گفت: در ششماهه نخست امسال ۳۵۰ عنوان کتاب در استان چاپ و منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «یونس قیطانی» معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۳۰۰ عنوان کتاب در استان منتشر شده و در شش ماهه نخست سال جاری این میزان به ۳۵۰ عنوان افزایش یافته که نشاندهنده حرکت پویای صنعت چاپ و نشر در استان است.
وی به فعالیت ۵۰ ناشر در ایلام اشاره کرد و افزود: این تعداد ناشر در حوزههای مختلف از جمله زبان و ادبیات بومی، ادبیات کودک و نوجوان، علوم انسانی، علمی و آموزشی، مذهبی و فرهنگی فعالیت میکنند.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام اضافه کرد: حضور مؤلفان بومی و نویسندگان نوقلم و جوان ایلامی نیز در سالهای اخیر، تحرک تازهای به فضای چاپ و نشر استان داده است.
قیطانی بیان کرد: ناشران استان در سال جاری از محل تسهیلات تبصره ۱۸ حدود ۹۰۰ میلیون تومان منابع مالی دریافت کردهاند.
وی توضیح داد: این تسهیلات بیشتر برای توسعه زیرساختهای نشر، تهیه تجهیزات مورد نیاز و ارتقای فضاهای کاری ناشران پرداخت شده است.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام مطرح کرد: در کنار این حمایتها، سیاست وزارت و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بر آن است که ناشران محلی با بهرهمندی از آثار مؤلفان بومی بتوانند سهم بیشتری از بازار فرهنگی غرب کشور را از آن خود کنند.
قیطانی با اشاره به فعالیت ۷۵ چاپخانه در ایلام اعلام کرد: از این تعداد ۱۲ چاپخانه در افسِت، سه چاپخانه سیلک و حدود ۶۰ چاپخانه در زمینه چاپ دیجیتال فعالیت دارند.