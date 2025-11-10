در حاشیه بیست‌وششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در ریاض، وزیر میراث‌فرهنگی کشورمان با دبیرکل جدید سازمان جهانی گردشگری ملل متحد دیدار و بر گسترش همکاری‌های مشترک، توسعه گردشگری پایدار و فرهنگی، و افزایش تعاملات بین‌المللی در حوزه میراث‌فرهنگی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما سیدرضا صالحی‌امیری دراین دیدار با اشاره به جایگاه برجسته ایران در عرصه گردشگری گفت: جمهوری اسلامی ایران با بیش از یک‌میلیون اثر تاریخی شناسایی‌شده و ۲۹ اثر ثبت‌شده جهانی، از کشور‌های شاخص در حوزه میراث بشری است. ما در برنامه پنج‌ساله توسعه گردشگری کشور، هدف‌گذاری جدی برای افزایش دو برابری شمار گردشگران و گسترش زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی انجام داده‌ایم.

وی ضمن تبریک به «شیخه ناصر النوایس» برای انتخاب به‌عنوان دبیرکل جدید سازمان جهانی گردشگری افزود: ما حضور بانوان توانمند در عرصه‌های مدیریتی را سرمایه‌ای ارزشمند می‌دانیم و در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز جمعی از مدیران موفق زن در سطح ملی و استانی، مسئولیت‌های مهمی را برعهده دارند که نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و نوآوری در این بخش ایفا می‌کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تشریح ظرفیت‌های متنوع ایران در گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی و سلامت اظهار کرد: گردشگری در ایران نه‌تنها پیونددهنده ملت‌ها، بلکه عاملی برای توسعه اقتصادی و تقویت گفت‌وگوی تمدن‌هاست. ما آماده‌ایم با همکاری نزدیک‌تر با سازمان جهانی گردشگری، مدل‌های موفق گردشگری پایدار را در سطح منطقه گسترش دهیم.

صالحی‌امیری از دبیرکل سازمان جهانی گردشگری برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران دعوت کرد و افزود: این نمایشگاه یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های گردشگری منطقه است و بستری برای معرفی ظرفیت‌های متنوع ایران، گفت‌و‌گو‌های راهبردی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی خواهد بود.

شیخه ناصر النوایس نیز با ابراز قدردانی از حمایت جمهوری اسلامی ایران از نامزدی وی، گفت: ایران یکی از کشور‌های دارای تمدنی عمیق و فرهنگی غنی است که جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوانی دارد. توسعه همکاری با ایران می‌تواند به تقویت گردشگری منطقه و معرفی واقعیت زیبای ایران به جهانیان کمک کند.

وی با تاکید بر نقش ایران به‌عنوان یکی از اعضای فعال سازمان جهانی گردشگری افزود: ما آماده‌ایم از برنامه‌های ایران برای افزایش سهم خود از گردشگری جهانی و توسعه ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی و بازاریابی بین‌المللی حمایت کنیم.