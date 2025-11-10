رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش وزارت نفت نشان می‌دهد که در برخی سنجه‌ها، از جمله ظرفیت تولید صیانتی نفت خام، میزان تولید نفت خام، تولید گاز خام و جمع‌آوری گاز‌های مشعل، عملکرد فراتر از اهداف تعیین‌شده در برش یک‌ساله برنامه هفتم توسعه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، غلامرضا تاجگردون در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال نخست قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه هفتم پیشرفت با هدف مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تدوین شد.

وی با بیان اینکه در زمان تنظیم این برنامه، اقتصاد کشور به‌وضوح نیازمند بازآرایی در سیاست‌های مالی و پولی بود، تصریح کرد: کسری بودجه مزمن، کاهش توان سرمایه‌گذاری و نوسانات بازار ارز، چنان در هم تنیده شده بودند که هر اصلاح اقتصادی نیازمند هماهنگی چندجانبه میان دولت، مجلس، بانک مرکزی و بخش خصوصی بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، همچنان از زیرساخت‌های انسانی و طبیعی نیرومندی برخوردار است. اگر این ظرفیت‌ها در مسیر اعتمادسازی و ثبات اقتصادی قرار گیرد، مسیر بازگشت به رشد و بهبود معیشت همچنان باز است.

تاجگردون تصریح کرد: این کمیسیون معتقد است ضمن آنکه تحریم‌های اقتصادی و نبود امکان استفاده لازم از سرمایه‌گذاری خارجی و ناترازی‌های متعدد در حوزه‌های انرژی، بودجه، بانک، صندوق‌ها و... قطعاً مسیر دسترسی به رشد ۸ درصدی را مشکل می‌سازد، اما توجه و اهتمام دولت به اجرای دقیق احکام برنامه در فصول مختلف می‌تواند تحقق این هدف را تسهیل و تسریع کند.

وی اظهار کرد: گزارش وزارت نفت نشان می‌دهد که در برخی سنجه‌ها، از جمله ظرفیت تولید صیانتی نفت خام، میزان تولید نفت خام، تولید گاز خام و جمع‌آوری گاز‌های مشعل، عملکرد فراتر از اهداف تعیین‌شده در برش یک‌ساله برنامه هفتم توسعه بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچند شاخص‌های سال نخست برنامه به‌صورت حداقلی تعریف شده‌اند، اما عملکرد محقق‌شده به‌ویژه در بخش برق مطلوب ارزیابی نمی‌شود، گفت: بر این اساس ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدام‌های اجرایی می‌تواند به معنای تحقق نیافتن اهداف نهایی برنامه هفتم پیشرفت در صنعت انرژی باشد.