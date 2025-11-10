خانه صادرات قزوین؛ گام تازه در توسعه تجارت منطقهای
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: با افتتاح خانه صادرات قزوین و تمرکز فعالیتها در اتاق بازرگانی، مسیر تازهای برای گسترش روابط اقتصادی و حضور هدفمند در بازارهای منطقهای، بهویژه آسیای مرکزی، گشوده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمدرضا صفیخانی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان افزود: در این خانه، اطلاعات مربوط به خریداران منطقهای و ظرفیتهای همکاری با کشورهای مختلف گردآوری و بررسی خواهد شد.
او اضافه کرد: اتاق بازرگانی باید نقش فعالتری در حمایت از صادرات و ارتقای کیفیت تولید ایفا کند و مسیر فعالیتها باید به سمت تولیدات صادراتمحور هدایت شود.
معاون اقتصادی استاندار همچنین از برنامههای آتی استان در حوزه تجارت خارجی خبر داد و گفت: برگزاری نمایشگاههای هدفمند در تاجیکستان با توافق اتاق بازرگانی در دستور کار قرار دارد. علاوه بر آن، پیگیری موافقتنامههای همکاری بین استانی و مرزی و راهاندازی پایانه صادراتی نیز در حال انجام است.
صفی خانی با تأکید بر اهمیت حضور فعال اتاق بازرگانی در عرصه بینالمللی، خاطرنشان کرد: مدیریت شبکه نمایندگان اتاق بازرگانی در کشورهای هدف آغاز شده و اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته است.
توسعه بازار؛ ابزار کلیدی در حمایت از صنایع کوچک استان قزوین
مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان هم گفت: برای افزایش نفوذ و توسعه بازار، باید خدمات نرمافزاری و حمایتی لازم را به واحدهای صنعتی ارائه دهیم. اگرچه در استان بیشتر با رویکرد سختافزاری شناخته میشویم، اما تمرکز ما بر حمایت نرمافزاری از واحدهای موجود نیز بسیار جدی است.
کشاورز شاهباز همچنین به تجربههای موفق بینالمللی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، توسعه بازار از طریق حضور در نمایشگاههای بینالمللی و اعزام هیئتهای تجاری انجام میشود. این اقدامات میتواند زمینهساز گسترش همکاریهای بینالمللی و افزایش صادرات واحدهای صنعتی استان باشد.
او بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برای ارتقای جایگاه واحدهای تولیدی در بازارهای جهانی تأکید کرد.
صادرات، کلید عبور از بحران اقتصادی کشور است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان هم، صادرات را بهترین راهکار برای عبور از شرایط اقتصادی کنونی کشور دانست و گفت:دو سوم اعضای هیئت نمایندگان اتاق، تولیدکننده و صادرکننده هستند و از ابتدا نگاه ما بر پایه صادرات بنا شده است.
عبدیان با تأکید بر لزوم همافزایی میان فعالان اقتصادی، اظهار داشت: در این شرایط، همکاری و همبستگی بین همه بخشهای اقتصادی ضروری است تا بتوانیم از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل استفاده کنیم.
او همچنین با اشاره به نقش حمایتی اتاق بازرگانی در کنار سایر نهادها گفت: ما به عنوان یک سرباز کوچک در کنار تمامی دستگاهها خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد تا حوزه صادرات را تقویت کنیم؛ چرا که این مسیر نه تنها به بهبود درآمدهای کشور کمک میکند، بلکه فرصتهای شغلی جدیدی نیز ایجاد خواهد کرد و در نهایت، دولت را توانمندتر خواهد ساخت.