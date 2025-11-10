پخش زنده
️معاون درمان دانشکده علوم پزشکی شوشتر از مهر و موم ۴ مرکز غیرمجاز ارائهدهنده خدمات زیبایی و دندانسازی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر میثم ممبینی گفت: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز غیرمجاز درمانی و حفظ سلامت شهروندان، سه مرکز زیبایی و یک مرکز دندانسازی فاقد مجوز قانونی شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی پلمپ شدند.
وی افزود: فعالیت مراکز فاقد مجوز در حوزه درمان و زیبایی میتواند مخاطرات جدی برای سلامت مردم بهدنبال داشته باشد و با هیچگونه تخلفی در این زمینه مماشات نخواهد شد.
دکتر ممبینی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، اداره نظارت بر درمان و امورحقوقی تأکید کرد: شهروندان پیش از دریافت هرگونه خدمات درمانی یا زیبایی، از مجاز بودن محل و صلاحیت افراد ارائهدهنده خدمات اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.